位於巴基斯坦北部一處偏鄉日前發生公車爆炸事件，造成27名陸方人員受傷。中國外交部發言人趙立堅今天（19日）在例行記者會中表示，巴方為傷員提供了最好的醫療救治。一名重傷人員已接受開顱手術，目前正在醫學觀察之中。其他26名受傷人員正在治療恢復過程中。中國駐巴使館和赴巴的跨部門工作組，正在同巴方協商妥善處理9名遇難大陸民眾遺體的相關事宜。

趙立堅介紹，中國外交部牽頭的跨部門聯合工作組於16日凌晨抵達伊斯蘭堡，幾天以來，工作組馬不停蹄開展工作，同駐巴大使一道全面做工作，推動巴方救治傷員，徹查事件，加大對中方項目人員安保，並連同巴方高層看望傷員，弔唁遇難同胞，赴現場勘查，慰問營地員工等，現場指導企業加強安全防範，工作成效顯著。

趙立堅說，前期巴方為事件處置做了大量工作，妥善保管遇難者遺體，及時轉移傷員，並為傷員提供了最好的救治。工作組抵達後，巴方為工作組提供了全力協助，表示將不遺餘力開展調查，同時加強了所有在巴中方項目安保措施。關於調查的進展，巴方有關部門正全力調查事件，並已向中方通報了初步調查情況。中巴有關技術專家還共同勘察了現場，目前事件正在進一步調查中。

此外，遇襲班車所屬的達蘇水電站，建設工程是否已暫停運行？達蘇水電站是否是中巴經濟走廊框架下的項目？

趙立堅表示，達蘇水電站通勤班車遇襲後，當日起暫停現場施工作業，把主要精力投入救治傷員和遇難者善後等應急處置工作。同時全面排查安全隱患，強化項目安防措施，待條件具備後，項目將有序復工復產。

趙立堅指出，據瞭解，目前該項目的巴基斯坦籍員工並未被解除勞動合同，仍在工作。巴基斯坦外交部發言人18日也已經發表聲明予以澄清，並表示巴中雙方將繼續致力於完成達蘇水電站等兩國合作項目。

趙立堅說，還有很多人誤認為達蘇水電站是中巴經濟走廊框架下的項目，他澄清，該項目不在中巴經濟走廊框架下，而是巴中兩國之間的經濟合作項目。