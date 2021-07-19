台北市長柯文哲17日在內部會議討論考慮購買第3劑疫苗，柯19日表示，買疫苗要幾十億預算，因是明年才要編的預算，12月再講，更大酸「但北市不會像中央一樣1次編8400億元特別預算！」並強調買第3劑應是衛福部國衛院要超前部署處理的事，哪算是北市要處理的事。

柯文哲說，買疫苗要幾十億預算，是給台北市民使用，今年度沒得編預算，且二備金錢也不夠，他一開始有去問一些管道，發現是滿複雜的東西，買疫苗也不是就理論上的商業行為？出價多少、國際藥廠就賣給台灣多少，他今天仍看不懂到底台灣是發生什麼事？

柯說，台灣的疫苗主要都不是買的，都是別人送的，第1、2劑現由中央處理，其他先進國家也在考慮要不要買第3劑，另外因疫苗是全新的，有效期限多久都還不知，變種病毒繼續演化下，疫苗有效程度是多少也不知，疫苗打了2劑有效是多久？也許1、2年後都沒效。

柯說，若有新的變種病毒出現，但當保護力很差時，基於科學上的理由，到底要不要準備第3劑？北市內部有討論要不要準備第3劑疫苗的錢，但這也是要編列明年的預算，12月確定再講，還有段時間可觀察。

「我不會像中央一次編8400億元特別預算買第3劑疫苗！」柯還說，過去北市府6年還了570億元的債，今早捷運公司在晨會報告，北捷6月運量只有以前4分之1，大約賠了 50億至80億元，今、明年預算滿緊的，疫苗的事先備著，買不買是另一回事，且還有很多紓困、產業振興等一大堆問題要處理，還是要花很多力氣與時間。

柯也提到，他考慮第3劑買mRNA疫苗的好處是，新的變種病毒出來，這個疫苗就會改變基因序列，較貼近新演化的病毒，能夠update更新追上，以應付當前的哪隻病毒。

柯說，但買疫苗是明年的事，到底要不要做，其實哪是北市府要處理，應是衛福部國衛院這個幕僚機關該準備，該去想台灣到底要不要超前部署、用多少錢買第3劑疫苗。