國防部智庫國防院及資策會發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」，以「激化情緒對立的口水戰」為題，指背後可能有中共認知作戰，引起網友憤怒。對此，國民黨台北市議員徐巧芯指出，報告列出了47個帳號，但她發現，很多是過去甚至現在民進黨的支持者，「反中」也反國民黨，這造如何判定「對岸認知作戰」。台北市議員羅智強則是大讚徐巧芯，「精準打臉自甘側翼化的某些單位」。

徐巧芯19日在臉書發文指出，該文的方法，只是以這些網友是否批判台灣防疫政策，就推論是中共同路人，未免過於武斷；另一方面，這些老帳號都活躍了十幾年，印象中以前也常反國民黨、反大陸，要說對岸佈這個局數十年未免太不可信。徐指出，「於是，我們晚上熬夜調查了一下這些帳號，一個一個從他們的推發文紀錄了解勾勒出這47人的背景」。

徐分析，而被國家安全研究院列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反中國大陸、支持民進黨的比例高達74%。這樣的立場如今只是因為批判政府，就突然被抹成對岸同路人，讓她覺得很荒謬。

國民黨台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強19日則在臉書大讚徐巧芯，民進黨拿納稅人的錢去打PTT，說PTT有網軍，他認為，要說PTT有網軍，這個網軍也只會是民進黨，馬英九執政那八年在PTT是怎麼樣被罵，可以說是「連呼吸都有罪」，當年PTT怎麼樣罵美牛、罵ECFA、支持太陽花，民進黨以為鄉民都忘了嗎？

羅智強也說，而且PTT會公布ip，凡走過都會留下痕跡，在PTT說的每一句話都要負法律責任，楊蕙如的網軍群組，她提供給下線的薪水是「每人每月1萬元」，楊蕙如的錢從哪邊來，是不是從政府的標案來，這才是民進黨應該要面對的重點。

到底是誰的「認知作戰」？ 國家安全研究院昨天發布一份報告，列出47個帳號，暗示他們是中共滲透進來的PTT八卦版的網軍，替中共進行... 由徐巧芯發佈於 2021年7月18日 星期日