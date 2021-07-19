新北市公共自行車新契約招標結果出爐，由微笑單車再次得標，新契約將於8月29日啟動；新北市交通局表示，微笑單車公司將引進YouBik2.0，並依使用年限安全批次汰換YouBike1.0，延續為市民服務。

新北交通局長鍾鳴時指出，YouBike 1.0將按年期批次汰換為2.0，可避免浪費公帑與台北市無縫接軌，並維持與桃園市跨市使用。

鍾鳴時表示，YouBike2.0智慧升級，不僅符合資通科技發展趨勢，且建站成本及空間極小化，今年底前計畫將既有650站陸續增設YouBike2.0車柱，方便民眾於各站借還，同時並以捷運路廊、跨市邊境和錄案待建置等優先設置2.0租借站，未來全市YouBike站將擴增至1500站為目標。

交通局綜合規劃科吳政諺表示，本次公共自行車標案計有微笑單車公司等3家廠商投標，在公正、公平、公開的程序下，最後由微笑單車公司得標。

新契約除訂定每年收取固定權利金600萬元，更賦予廠商營運責任，廠商如有超額利潤則仍需繳交變動權利金，可開創市民、廠商與市府三贏局面。

交通局表示，新北市YouBike公共自行車平均每日騎乘人次逾10萬人次，與鄰近台北、桃園跨市使用，關係密切，公共自行車作為大眾運輸最後一哩路重要接駁工具，將持續為市民提供更優質、智慧化服務。