美股上周五全面下滑，那指跌0.80%，費半更大跌2.25%。對變種病毒的擔憂，亞洲主要股市周一全盤盡墨，恆生科技指數更領跌2.39%。
周一香港恆生指數收跌514.90點或1.84%，為27489.78點。國企股(H股)跌194.39點或1.91%，為9958.56點。
主要網路平台科技大咖下滑。騰訊跌2.6%，阿里巴巴跌逾3%，美團跌5%，百度跌3.8%，快手跌5.8%。
半導體股跌3.4%，為表現第二差的板塊。中芯國際跌3.6%，華虹半導體跌2.2%，ASM太平洋跌5.3%。
恆大系列的股票集體下跌，恆大汽車跌19%；中國恆大跌16.2%，恆大物業跌13.38%。廣發銀行江蘇宜興市分行要求法院查封恆大地產存款、扣押其他等值財產；中國恆大表示，將對宜興分行將控告濫用訴訟前保全行為。
中資電信股逆勢大漲。中國電信漲6.0%，中國聯通漲1.2%，中國移動漲0.8%。
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