為加速台灣產業拓展智慧電動車商機，「台灣先進車用技術發展協會TADA」以網路會議方式辦理發起人暨籌備會議，發起人力積電(6770)董事長黃崇仁，邀請友達(2409)、和碩(4938)、力晶科技，以及台灣車聯網產業協會、台灣物聯網產業技術協會、台北市電腦公會等企業與公協會共同籌劃。

力積電董事長黃崇仁表示，TADA協會成立目的包括：(一)協助資通訊產業界與產、官、學、研之資源整合，建立先進汽車產業價值鏈、合作研發先進汽車產品及技術，一同開創新客戶及新市場；(二)建立資通訊產業平台，促進跨業合作，將有關先進汽車之產品及技術加以整合以創造更大的產業效益；(三)彙集國際先進汽車標準與協助資通訊及系統整合業等行業對接國際標準，創造產業價值鏈之國際競爭力；(四)協同台灣相關產業團體，向內舉辦各式論壇、研討會、座談會，向外參與各式企業參訪及國際活動，強化與相關產業的聯繫，探索與發展產業之各種新模式與商機。

該籌備會議也同步確認將成立兩個委員會與三個技術分會，包括「技術顧問委員會」、「跨業交流及推廣委員會」、「汽車電子/半導體/感測器/光學LED技術分會」、「車用螢幕/車載資通訊及智駕車技術分會」、「電源/電力/電控技術分會」。

台灣先進車用技術發展協會(TADA)籌備處表示，希望能透過協會跨域合作方式，建立台灣先進汽車技術鏈結，共同發展未來全球電動車與自駕車供應鏈下的可觀商機。