台北市長柯文哲喊出北市府考慮自購第3劑疫苗，國民黨主席江啟臣開心喊話，邀柯文哲一起去總統府找蔡英文總統談，藍白合意味濃厚。柯19日回應，現在是清零的最後一哩路，把該做得先做，等這關過，他再處理政治口水戰。

柯文哲說，北市今天僅1例確診，但不要太興奮，從現在開始，要嚴防整個疫情復發，最後一哩路相當困難，清零沒那麼簡單，需要繼續，現在連捷運、公車運量都掉到剩以前的25％，產業復健、善後等很多問題如今都會出來，在這個階段還是把該做得事先做，這關過了，再處理政治口水戰。