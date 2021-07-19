教育部「110年教學實踐研究計畫」審查結果，成功大學今年總共多達51位教師的計畫通過審查，是全國通過件數最多的大學。成大已經連續3年蟬聯全國第1，成績亮眼。

在後疫情時代，成大不分系助理教授李孟學以「設計思考與機器學習融入Covid-19檢疫流程」課程通過教育部110年教學實踐研究計畫，課程設計從班機飛抵國門的檢疫流程發想，讓學生想像檢疫人員執勤的流程，經過電腦模擬檢測過程，最後讓學生穿上防護衣演練整個防疫流程，讓學生對整個流程有完整、深刻的體驗學習。

李孟學過去曾推動X-Emergency「跨域防災」密集課程，思索大規模複合型災害應變，整合跨域資源，減少複合災害造成大經濟損失來銜接聯合國永續發展目標（SGDs）的多項議題。這次藉此體驗課程呈現創新教學，為學生創造更具象的學習模式。而這項課程便是成大今年通過教育部審查的其中一件。

成大教務長王育民表示，成大通過教學實踐研究計畫的數量，已連續3年都是全國最多的，成大一直以來強調跨域教學，在軟硬體方面盡量提供學生多元跨育學習的可能性，所以很多老師參與創新教學，而這些創新教學都需要被驗證，也需要老師體驗研究新舊之間怎麼教才是最好的？所以，教學實踐研究計畫是針對教學去做研究去鏈結，到底怎麼樣才是對學生學習最好的模式。

疫情除了改變學生學習模式，也衝擊全球經濟，臺灣亦不例外，特別是三級警戒期間，使許多行業被迫暫停營業。也令許多家境並不富裕的境外生，期望在課餘時間「打工助學」來賺取生活費與學費的希望落空，陷入無工可打困境。

目前臺灣紓困方案並未將境外生納入紓困對象，東華大學教師會理事長陳進金及張鑫隆教授本於「人飢己飢、人溺己溺」、「自己學生自己救」之博愛精神，於教師社群相關網站發動境外生紓困募款，短短一週時間內即獲得回響，募得20萬元紓困金。

凡2021年2月1日起，境外學生本人或是家長，因疫情影響，以致於失業、無薪假、減班等，且未領取相關補助者，皆可提出申請。每名申請者通過者將獲6000元紓困金，趙校長衷心期待可幫助學生度過難關。

校長趙涵捷心繫東華全體學生，對於本國生部份，東華大學亦辦理「因應疫情影響，學生申請緊急紓困助學金及校外住宿租金紓困補貼」，自110年5月1日起至110年7月31日止，學生本人或家庭成員經濟確實受疫情影響者(學生本人或家庭主要經濟來源者，因疫情放無薪假、減少工時、非自願性離職(失業)，致生活頓失收入，陷入困境，影響學生就學) ，皆得以申請。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，因東華大學位處花蓮，交通上較不便捷，過往若都是北部學生寒暑假返家較有可能接到家教機會，但疫情改變授課方式，遠距教學距離不再是問題，因此鼓勵學有專精的同學可以上1111人力銀行家教網，找找工作機會貼補學費，且應該跳脫舊思維，授課對象可能是一般學童也可能是上班族，雖然疫情帶來生活上的不便，但科技也造就了無限可能，所以申請補助的同時也別讓了提前開啟斜槓人生。