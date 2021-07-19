國內疫情雖有緩和跡象，橫掃全球的Delta變種病毒，卻成為潛在隱憂，根據疾病管制署統計，上周的7例境外移入個案全為Delta變種病毒，如何對抗這種傳染力更強的病毒，是全民關注的焦點。根據印度最新研究結果顯示，接種疫苗可有效降低住院及死亡率，而受試者施打的疫苗，以Covishield（印度版AZ疫苗）及Covaxin（印度國產疫苗）為主。

印度醫藥研究委員會（ICMR）首度針對「突破性感染」進行研究，「突破性感染」意指已接種疫苗但仍確診COVID-19的情形。在677位已接種1~2劑Covishield及Covaxin疫苗並確診COVID-19的受試者中，共有443位感染Delta變種病毒，其中住院率僅有9.8%，死亡率則為0.4%，顯見施打現有疫苗可有效降低感染Delta變種病毒的住院及死亡率。

該研究據此做出結論，表示若要預防COVID-19再次爆發，最好的策略將是大力推動疫苗接種，並儘速讓所有人民都具有免疫力。近期國內也傳出「有疫苗就打」的聲浪，不少專家學者建議，及早接種疫苗，不僅保護自己，更是保護別人，也有許多民眾因此改變心意。

根據指揮中心統計，自宣布前幾輪皆是AZ疫苗後，上周已有119萬9562人重新選擇AZ，以18日的數據來說，僅登記AZ者單日就新增5.3萬人，同時登記AZ、莫德納者則新增27.4萬人。此外，因應疫情期間，許多勞工有兼差補貼需求，以及學生的暑期打工需求，1111人力銀行特闢兼差打工專區，協助求職者快速媒合各大產業，找到適合自身的工作。