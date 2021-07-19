在美國拜登政府上週發佈一份有關在香港營運的風險警告後，美國公司希望得到中國政府保證，中國將避免香港商業環境受到任何侵蝕，包括網際網路可自由連接的問題。

香港東網報導，香港美國商會會長Tara Joseph今天(19日)表示，企業認為香港仍是一個很好的立足之地，但希望中國和香港政府可以保證，法律提供不受限制的網際網路連接，並保障訊息的自由流動。

她說：「香港的一個關鍵屬性是，你可以使用Facebook和任何其他你想使用的平台，所以我確實認為，政府認識到這一點很重要，並保持開放且宣稱會維持訊息的自由流動。」

她發表評論前，美國國務院16日向在香港開展業務的企業發佈諮詢公告，警告他們北京去年實施的《香港國安法》帶來的風險愈來愈大。該公告強調了一些風險，包括對數據隱私風險、涉及透明度和獲取關鍵業務訊息能力的風險，以及跟受美國制裁的香港或內地實體或個人有業務往來的企業面臨的風險。

美國商會會長Joseph表示，商業諮詢公告之中沒有太多讓在香港經營的公司感到驚訝的內容，但它仍然起到了警醒作用。

她說：「美國政府發佈商業諮詢公告是不尋常的，所以這種事情讓那些不瞭解香港正在經歷的變化或新常態的人驚醒。對於我們的會員公司和這裡大多數公司來說，我們已經經歷這些一段時間了，所以我們非常瞭解當地正在發生的事情並調整自己作為應對。但風險確實也在增加。」