牡丹灣Villa於微解封首日遭踢爆超過10人在餐廳違規群聚，當天入住名單包括稍早請辭的行政院南部服務中心執行長陳政聞，屏東縣政府19日也根據當晚未勾選房內晚餐房客，提交15人名冊舉發函送衛政單位，據傳，陳政聞全家都在名單中，屏縣府則針對名單內15人違反傳染病防治法各裁罰10萬元。

屏縣府指出，針對交旅處比對入住名單後，扣除指定房內用餐的房客後，剩餘15人，19日已以違反傳染病防治法舉發，移衛生局做後續裁處。由於15人都在餐廳用餐，雖無監視錄影佐證，但業者證稱彼此間進進出出，已違反室內5人以上聚會規定，違規行為洵可認定，因此，裁處每人10萬元罰鍰。

另外，15人中有一人無聯絡方式，已要求牡丹灣業者提供，否則將依違反第三級疫情警戒期間，旅宿業者未落實執行實聯制，裁處業者罰鍰。

至於在該場所內未佩帶口罩，已違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，依同法第70條第1項裁處3000元罰鍰。