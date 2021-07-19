10年期美債殖利率近來驟降，甚至從3月底的1.75%，上周一度來到1.3%、創3個多月新低，這與通膨上升之際、美債殖利率應該也要上升的表現大相逕庭，許多專家認為，美債殖利率重挫，反應美國聯準會(Fed)貨幣政策出現問題，代表美國經濟或許會嚴重放緩。

綜合外媒報導，美國6月消費者物價指數(CPI)年增5.4%，創2008年8月以來最大漲幅，通常通膨會不利債券價格走勢，侵蝕固定資產收益表現，並提高Fed升息機率。

不過，近幾個月美債價格不斷上揚，Allianz Global Investors資產組合經理人Mike Riddell，許多投資機構不斷疑惑，為何會有這種反直覺的情況出現。投資人認為，這可能是對Fed開始緊縮貨幣政策提前反應，更何況也有Fed官員已經在討論每個月購債1200億美元進行縮減，這讓許多投資人相信，Fed對於通膨的上升速度，已經超乎他們的預期。

摩根大通調查報告指出，投資人擔憂債市釋放了經濟成長將大幅放緩的訊號，未來1年經濟成長率可能只有0.5%，比摩根大通估值低了近3%，部分人士擔憂，殖利率大跌可能代表Fed犯下大錯，暗示要提早縮減寬鬆政策。

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）先前也指出，退休基金、海外投資機構都對美債有相當需求，進一步壓低美債殖利率，加上銀行存款非常充沛，可能替金融市場造就威脅。

至於隔夜反向附買回協議 (ON RRP) 需求規模已經來到1 兆美元水準，這讓銀行與貨幣市場共同基金等可以利用短期融資利率保持低檔的同時，將大量現金放在Fed，換取美國公債等高信評金融產品。

此外，美國財政部債務上限即將到期，美國財政部帳戶(TGA)餘額從年初1.6兆美元，至7月向市場投注資金，讓帳戶餘額降至4500億美元的目標似乎也達成有望，導致短端流動性非常充沛，並對於長天期債券需求增加，支持美債價格上揚。