為了感謝友邦國家捐助台灣疫苗，兩大超商前後推出限定款感恩口罩，全家開賣設計「感恩的心」醫用口罩，把3國國旗製成愛心形狀，搭配各國語言印上謝謝字樣，買指定商品滿199元可用1元換購1片；而萊爾富則有3款選擇，包括「戰貓款」、「台日款」、「立陶宛款」口罩，以上都是醫療級口罩，是不是該戴一波？

台灣日前已收到美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗、日本分3批送達的334萬劑AZ疫苗，及立陶宛將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，上周五歐盟也宣布斯洛伐克捐贈1萬劑疫苗給台灣，各國雪中送炭展現國際友誼。

全家為了感謝美國、日本、立陶宛先後送暖捐贈疫苗給台灣，特此設計1款「感恩的心」醫用口罩，用各國語言印上「謝謝」字樣，並將3個國家的國旗設計成愛心形，即日起至7/31前購買指定商品滿199元，即可用1元價換購1片，全台僅限量15萬片，換完為止，要搶要快。

台日友好口罩這裡買，萊爾富在Hi-Life VIP APP內的萊購物平台上架3款上好生醫醫療防護口罩，包括「台美友好戰貓款」、「台日友好款」，以及「立陶宛款」，單盒10入只要199元，售完為止。

全家加購口罩活動一出便在社群受到網友關注，李姓網友表示：「本身就喜歡帶有愛心型的東西，這款口罩意義非凡愛上加愛，兼具防疫與時尚感，是專程為收集口罩而出門到超商採買的。」。

防疫期間，安心到超商購物，聰明消費的你必須知道的5件事：

1、配合超商執行實聯制規定。

2、進入超商購物須配戴口罩。

3、超商暫停開放座位區。

4、超商停止開放洗手間。

5、全家滿額加1元加購3國口罩優惠。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為感謝友邦相繼捐贈疫苗給台灣，不管是官方還是民間，都透過不同的方式各自展現了感恩心意。疫情期間各大超商暑期工作機會多，到超商打工可以吹冷氣，不用忍受外面的高溫，要成為一位稱職的超商店員並不輕鬆，除了要結帳之外，還要會泡咖啡、做手搖飲、幫忙寄貨等。

新鮮人到超商工作的好處是，能快速累積社會經驗，訓練超強的記憶力、臨場的反應力，和熟客閒聊的親切力，甚至是培養出業務銷售等各種技能，黃若薇非常建議新鮮人主動投遞應徵，在經過熱情服務業的第一線磨練，相信未來任何的工作都能勝任！另外暑假打工是許多年輕人的暑假活動選項，既可充實暑假生活，還能賺取薪資、累積經驗。不過有鑒於求職詐騙與打工陷阱依舊存在社會上，因此建議找工作還是透過1111人力銀行網站、1111找工作APP，或是「兼差打工」特色專區。