和輕軌列車發生擦撞的自小客車左側車頭和引擎蓋鈑金毀損。（高捷公司提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌又被撞了！19日下午3時50分許，1輛行駛在旅運中心C9站的輕軌列車剛起步駛往C8站時，在路口遭1輛小客車擦撞，列車駕駛急踩煞車，車上6名乘客未受傷虛驚一場，但輕軌列車頭飾板整個脫落，讓車頭瞬間變成開口笑，所幸未傷到機械，事故列車自行駛回機廠檢修。

高雄捷運公司表示，該輛輕軌列車今日下午3時50分許剛從C9旅運中心站下行往C8高雄展覽館站方向行駛時，在旅運中心路口遭1輛自小客車擦撞，當時車上有6名乘客，列車緊急停車，所幸車上乘客未受傷，後續清車後請旅客前往其他車站或改搭其他交通工具。

高捷初步瞭解事故發生原因，研判當時該輛小客車由旅運中心工地駛出時，輕軌列車屬於綠燈通行狀態，小客車疑未遵守交通號誌違規進入輕軌行經路線，和輕軌列車發生擦撞，造成列車車頭飾板脫落，小客車則左側車頭和引擎蓋鈑金毀損，由於列車未損及機械，已於4時13分許駛回機廠檢修，正線隨後也恢復正常營運，若事故發生原因確定肇事責任為小客車違規，高捷將會進行求償。

高捷也呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應遵守相關交通號誌指引，勿違規搶快，以免發生事故。