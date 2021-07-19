台灣是名副其實的美食天堂，從各式特色小吃到各種珍饈佳餚琳瑯滿目。根據調查，十大宵夜、美食中總少不了「串燒」這一項，串燒集結網友心中「美味」、「平價」、「普及」、「多樣性」數不清的優點，還能「帶著走」的方便性擄獲許多老饕的胃，更贏得人心，但您想到的串燒還不僅如此？！由一群20~30多歲年輕人創立的「焦糖楓串燒」，顛覆傳統燒烤模式，以「紅外線搭配手工熬煮數小時的漢方烤肉粉」，打破以往對串燒的印象，讓美味也能兼顧到健康。

焦糖楓串燒執行長陳妍霖表示，「永吉店」是100年8月開立的第一家創始店，目前在大台北已有永吉店、通化店、師大店、士林店、百福店、同安店、內湖店、林口店等8家據點，而正在裝潢中的「木柵店」、「安東店」、「台南海安店」，也即將正式開幕營運。不僅大台北，為服務廣大的顧客群，今年據點更擴展至台南地區。雖是新創品牌，但焦糖楓在創立第4年就獲「台灣小吃地方特色美食獎」，接續又獲得「優良廠商獎」金萃獎、「華人誠信品牌金傳獎」、「企業標竿永續經營獎」、「台灣品質保證金像獎」、「台灣百大企業品牌獎」等多項殊榮肯定

陳妍霖表示，不走快速展店模式，更重視穩健經營的焦糖楓串燒，如同它口味一樣實在，歷經8到9次研發「漢方口味」，是用特殊10餘種中藥漢方加蔗糖調配的黃金比例，比味精更天然。此外，另還有「椒鹽口味」，並能根據客戶需求做客製化調配，以符合消費者的需求。

焦糖楓串燒以「紅外線無烟烤爐燒烤」，料理逾50多樣的新鮮食材。（圖/焦糖楓串燒提供）

讓客戶最印象深刻莫過是用漢方黃金比例烤肉粉取代滷汁醃製的重口味，還有攤位、店面完全「無油煙的料理」。焦糖楓串燒以「紅外線無烟烤爐燒烤」，料理逾50多樣的新鮮食材，從牛、豬、雞、魚、海鮮、各式蔬菜、到豆干、甜不辣等副食品，讓消費者吃得到健康，看得到從「裡到外」的環保概念。

陳妍霖進一步表示，食材不滷、沒油煙之外，還會先用食材專用清潔劑清洗後再進行下一步驟，所有料理都是現烤不油炸，吃得出新鮮原味。

為服務廣大消費者，除百福、永吉等據點有開放內用，焦糖楓串燒亦提供各式外燴服務，舉凡國外知名汽機車業者招待貴賓、校園園遊會、科技電腦業者、文化村、公民營等單位都是客群之一。無論是依照需求分裝，可外送或到店自取，或是活動當天工作人員到現場直接現烤備餐客人自行取餐。凡客戶有需求都可以提前溝通安排。

所謂美食不寂寞，焦糖楓串燒目前除上8大據點，今年下半年更預計將觸角伸到大台南地區。希望讓大家都吃到與眾不同的串燒料理，用美食串起彼此間一個個的美好回憶。