金門縣稅務局完成課稅資料全面掃描建檔，經稅務資訊e化保存，進一步健全資料管理。未來鄉親調案時間將由現行人工作業的20至25分鐘，縮減到5分鐘以內，可大幅提升行政效率，強化為民服務品質。

縣稅務局表示，部分課稅資料應永久保存，或保存長達30年，在倉儲空間不足，部分資料已移至局外存放的情況下，不但增加調案時間與不便，若因保存不慎或疏失，也有資料毀損或遺失之虞。該局在稅務資料「永續保存、快速調案」2大原則下，在2020年編列預算，規畫掃描稅務文件，數位化回溯儲存。

該局自去年9月起委由專業廠商進行掃描建置，歷經近10個月作業，在今年6月下旬完成5萬6885件課稅資料掃描，包含1990年起的房屋稅、土地增值稅及契稅課稅資料在內，讓行政服務和效率邁向新里程。

董梨卿局長說明，早期礙於人力及資訊系統，導致影像檔案無法有效完整建置，目前累積30年之課稅資料掃描建檔已全面完成，在稅務文件數位化、e化建檔後，透過〈稅務影像管理系統〉，稅務資料存取將更容易，除可降低倉儲空間與保管調案人力，更可提供鄉親便捷、快速的服務，落實楊鎮浯縣長「簡政便民」的政見。