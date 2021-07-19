一名罹患罕見白血球疾病的教師投訴，因自體免疫力下降，醫師很早就評估不適合打AZ疫苗，之前彰化有莫德納疫苗可打時，她向教育處和衛生局反應卻都未獲回應。（投訴者提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣國小教師、行政員工共7384人，19日起一連四天全面開打新冠疫苗，但部分新進代理代課老師未在第一階段造冊名單，是否成為破口引發討論；彰化縣有罕病教師則投訴因自體免疫力下降，無法打AZ，對此衛生局強調將另案給予協助安排。

彰化縣19日零確診，已經連3天留住嘉玲；彰化縣長王惠美一早也馬不停蹄，前往11處院所接種站關心施打情況，不少教師們心情愉悅前來等後，開心能打到疫苗，等候開學後和學生們回到學校、回歸正常校園生活。

教育處長陳逸玲表示，第一階段全縣中小學教職員共造冊1萬659人送教育部核准，但第一批只獲得國小部分7384劑，國中得等中央再配發下來才能安排施打。全縣近1000名代理代課教師，有五成為8月後獲聘的新進代理代課教師，教育部已列為第二階段優先造冊對象。

王惠美強調，教師的疫苗為教育部單獨配發，建議教師們可同時上1922平台上登記意願、預約疫苗，雙軌並進，看造冊的疫苗先到或自己登記預約的疫苗先到，就可以先去施打，也可藉此幫彰化縣爭取更多疫苗資源。

有教師投訴，因罹患白血球相關罕見疾病，導致自體免疫力下降，疫苗開打之初，醫師就評估，不適合施打AZ疫苗，因此她在中央撥發莫德納疫苗時，就曾向教育處、衛生局反應，卻沒有下文。

根據了解，彰化縣內罹患特殊罕病的教師至少有3人，但莫德納疫苗施打期間，教師族群仍未完成第一階段造冊。

衛生局長葉彥伯表示，AZ疫苗確實有其施打禁忌，有些罹患自體免疫疾病的患者不適合；若有符合相關禁忌上的疾病患者，個案可請醫師開立診斷證明書，並就近向衛生所提出申請，即可另案處理，協助安排施打其它疫苗。