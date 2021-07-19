公費疫苗系統平台第三輪意願登記今(19)日中午已截止，明天上午10點起，針對第六、八、九、十類人員以及1973年12月31日前出生民眾，約170萬人發送預約簡訊，不過有網友發現，「1973年以前出生」，代表這批預約簡訊只開放到48歲，直呼「48歲以下無望了」、「真的要喜迎高端」。

衛福部長陳時中表示，公費疫苗系統平台今天中午12點後暫停意願登記，後續將視疫苗新到貨量後重開放意願登記，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三輪登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。

一看到「1973年以前」，馬上有網友在《PTT》抱怨，這批預約簡訊居然只到48歲，覺得疫苗預約只從50歲降到48歲有點少，認為應該是日前開放18歲以上民眾登記意願，又忽然延期收單的影響，擔心接下來如果AZ的疫苗量低於AZ的總預約人數，是不是又要滾動式修正？依照年齡施打？

不少網友無奈，則紛紛回應「慢慢排」、「48歲以下無望」、「X氣死」、「難道真的要喜迎高端？哭」、「延長收單，年輕人就是準備被排擠了」、「真的很討厭延長收單」、「高端已出，各位準備」、「剩下的抽高端？」。

不過也有網友表示「年紀愈大死亡率愈高，當然優先給他們打」、「反正我父母有打到就好」、「讓年齡大的先打，畢竟他們染疫風險較高，還算可以理解」。