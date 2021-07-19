上半年房市交易旺，房屋去化天數大減，根據住商機構針對旗下加盟店成交天數統計，全台平均銷售天數95.2天，比去年同期少了快4天，為房地合一稅上路以來最短天數，上半年六都中以台南銷售天數最短，僅約77天，台北市則超過四個月，達125.5天，在六都中出售房屋費時最久。

據住商機構統計，自房地合一稅實施以來，2016至2019年間的上半年，全台平均成交天數均在百日以上，去年上半年則降至99.1天，今年上半年更降至95.2天，大家房屋企研室副理郎美囡表示，上半年交易熱潮雖然因疫情戛然而止，但先前趕房地合一輕稅的交易湧現，加上熱錢挹注，縮短了買賣雙方的議價期。

住商機構調查發現，六都中包括新北、桃園、台南、高雄四都，今年上半年的成交天數均創下2016年以來同期新低，其中房市熱絡的台南，更由過去92～107天，大幅縮短至77.2天，等於約二個半月就能賣出一間房子，房屋成交的速度比過去快了將近一個月的時間，新北、桃園、高雄也都降到90天左右，比往年減少10～20天不等，不過，台北市房屋平均得超過四個月成能成交，比去年同期還增加約15天，是房地合一稅實施以來銷售期最長。

郎美囡分析，台南、新北近年分別受惠企業設廠、擴建，以及重劃區議題，房價門檻相對鄰近都會區低，利於帶動當地買氣，近幾年不少投資型買方進駐，上半年趕房地合一1.0出脫手上不動產，且市場資金動能強、利率維持低檔，買賣雙方的議價磨合期縮短，銷售天數縮縮短至低點。台北市房屋單價、總價高，這類型物件的買方觀望期長，且台北市以外的區域選擇多元，買方多方比較的思維下，拉長了下決定的時間。