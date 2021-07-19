大陸商務部19日宣布，經國務院批准，上海、北京、廣州、天津、重慶5個城市被率先列入國際消費中心城市培育名單。

上觀新聞報導，早在2016年，國務院公布「進一步擴大旅遊文化體育健康養老教育培訓等領域消費的意見」，正式揭開官方積極培育國際消費中心城市的序幕。2019年初，商務部提出開展「國際消費中心城市」建設試點，各城市迅速回應。

2019年10月，商務部等14部門聯合公布「培育建設國際消費中心城市的指導意見」，其中明確指出，利用5年左右時間，指導基礎條件好、消費潛力大、國際化水準較高、地方意願強的城市開展培育建設，形成若干立足國內、輻射周邊、面向世界的具有全球影響力、吸引力的綜合性國際消費中心城市，帶動形成一批專業化、特色化、區域性國際消費中心城市。

進入2021年，「培育建設國際消費中心城市」被正式寫入「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。