大陸商務部19日宣布，經國務院批准，上海、北京、廣州、天津、重慶5個城市被率先列入國際消費中心城市培育名單。
上觀新聞報導，早在2016年，國務院公布「進一步擴大旅遊文化體育健康養老教育培訓等領域消費的意見」，正式揭開官方積極培育國際消費中心城市的序幕。2019年初，商務部提出開展「國際消費中心城市」建設試點，各城市迅速回應。
2019年10月，商務部等14部門聯合公布「培育建設國際消費中心城市的指導意見」，其中明確指出，利用5年左右時間，指導基礎條件好、消費潛力大、國際化水準較高、地方意願強的城市開展培育建設，形成若干立足國內、輻射周邊、面向世界的具有全球影響力、吸引力的綜合性國際消費中心城市，帶動形成一批專業化、特色化、區域性國際消費中心城市。
進入2021年，「培育建設國際消費中心城市」被正式寫入「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。