北市9月開學，分艙分流圖曝光。（北市府提供）

北市9月開學，分艙分流圖曝光。（北市府提供）

北市9月開學，分艙分流圖曝光。（北市府提供）

國內疫情趨緩，三級警戒有望降級，台北市研議開學後採取線上及線下混合教學，教育局長曾燦金指出，初步規劃國九、高三分以實體上課為原則；其他年級採班群分組，分為實體上課、居家同步，最快8月10日前定調。

曾燦金指出，若九月開學仍在三級警戒，全國停課，北市還是會採突破創新自主學習方式，目前政策規劃還在研議，但初步構想還是分艙分流，教育防疫泡泡方向規劃，預計預計8月10日前做出基本定調。

曾燦金表示，從小一到高三將分年級，以國九、高三分流模式，初步分為實體組、同步組，將以實體到校為原則，學生按50％比例，分為實體組（教師當面授課），以及線上同步組（鄰近教室觀看線上同步直播），一組以不超過15個人為原則。

曾燦金說，針對小一到小六、國八、高一至高二而言，以2至3班組成班群，再由班群分組為基本概念，共有ABCD組，A組採實體上課，每群5到10人以內，B到D組是居家直播；實體到班採防疫高規格，會維持社交距離。

此外，針對新北市今日近9千人補習班從業人員造冊送審教育部，核定過後就能開打疫苗，曾燦金表示，北市補習班從業人員已造冊1.4萬人，送去教育部核定後，待疫苗配發到位就會安排施打。