陽明(2609)今天下午召開法說會，吸引高達400位以上法人及投資人線上參與，顯示航運的高人氣。總經理杜書勤表示，由於歐美、澳洲為傳統旺季，加上船期延誤、缺櫃、缺艙及塞港情況未能紓解，供需缺口加大，運價可望維持高檔；雖疫情仍嚴峻，但展望下半年整體營運狀況，樂觀可期。

陽明上半年營收各地區占比方面，以歐洲占42％最高，美洲營收占比33％，近洋線的亞洲占比約9％，中東、南美、紅海、澳洲、南亞等區域合計占營收約16％。

今年第1季各事業群營收占比分別為：貨櫃航運事業群占95.17％，物流事業群占3.78％，散裝事業群占0.9％，碼頭事業群占0.12％。陽明前5月稅後盈餘439.77億元，每股盈餘13.3元。

在船隊優化及汰舊換新部分，截至2021年6月30日，陽明船隊總運能為88艘共62萬3124TEU。其中在汰舊方面，2020年4艘高價租入船還船。新船部分，14艘11000TEU新造長租船，2020年已交付3艘，2021～2022年再交付11艘。10艘2800TEU新造自有船，2020年已交付6艘，2021年再交付4艘。

對於未來展望，杜書勤指出，市場上一直對航運業看好，運價上漲主要是港口壅塞造成，歐美港口壅塞船卡在港口回不來，過去一周四、五班船，目前只能開三班，艙位減少20～30％，且防疫物資供不應求，因此運價走高，這是市場規則始然。

針對美國拜登政府打壓運價，杜書勤認為，拜登並沒有要干預運價，主要是關心是否有聯合壟斷，且基本上比重關心的是延滯的滯留費用，對運價並不影響。拜登行政命令沒有干預價格，而是注意有沒有聯合壟斷情況，航商過去幾年有討論運價機制，但後來亞洲都已經取消，沒有討論運價組織，所以不會有聯合壟斷行為，相信歐美政府會尊重市場機制。

杜書勤表示，目前西歐洪水導致內陸運輸受影響，加上美國為清櫃子，也將影響約七天的工作天數，因此船期回歸正常還是需要一段時間，對於現在供需不平衡是雪上加霜。

董事長鄭貞茂指出，各航線運價上漲，都是因為供不應求，之前美國線是最賺錢的線，現在則是歐洲線，長約過去都是買方市場，今年則變成是賣方市場，由船公司來決定要不要簽訂長約。先前大陸鹽田塞港，造成航商困擾，陽明都盡可能調度，從其他附近港口裝貨，不會有影響。

法人問到歐洲徵收碳交易稅是否影響獲利及加收GRI美國是否會干預。陽明表示，碳稅是由市場決定，目前市況是能夠轉嫁，不會影響獲利，未來市況反轉就要觀察；而GRI是一個月前報備制，不是核准制，因此美國政府不會干預，陽明對各個航線及各種客戶有不同作法，現貨價客戶能接受旺季附加費，運費可以折讓，相對在運費上堅持的，就增加旺季附加費徵收。