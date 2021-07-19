位於高雄鼓山區的義享時尚廣場今（19）日在臉書粉絲專頁上宣布停業一天，進行全店清潔消毒，文章一出後隨即引發網友議論：「該不會又有確診足跡？」對此，高雄市衛生局也作出回應。

網友紛紛留言：「請問是有確診者足跡嗎」、「辛苦了」、「沒事的（只是簡單消毒而已）高雄快解封了（高雄永遠都是加零）」、「希望沒事」、「加油」。高雄市衛生局證實，接獲新北市政府通知，該處為確診個案6月底足跡，雖然事隔已久，但高雄市衛生局仍要求業者停業消毒。

雖然目前部分餐飲百貨可以微解封，但大多數業者仍持保守觀望態度。1111人力銀行發言人黃若薇也表示，目前還未走出疫情陰霾期間，找工作仍艱難，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會(https://www.1111.com.tw/161682/)，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。