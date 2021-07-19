伴隨美國十年期公債殖利率的下滑，通膨議題與美國聯準會的提早退場似乎不再是市場焦點，不過，市場緩和的情緒並未減緩股市的波動度，類股輪動持續加速，東北亞股市與高股息股票也再度吸金，例如上週台灣股市獲外資買超17.83億美元，金額不但遠遠超過亞洲其他股市，今年以來的累計漲幅也高居亞股之冠。

根據統計，上週外資買超台灣股市17.83億美元，儘管只帶動大盤上揚1.32％，但台股全年至今的累計漲幅已高達21.47％，是亞洲各地股市中唯一漲幅突破20％以上的市場；至於排名第二的越南股市今年來累計漲幅17.70％；漲幅居第三的韓國股市，今年來指數的漲幅為14.04％。

而全年吸引外資淨流入金額最大的大陸股市，今年以來，滬深300指數卻下挫2.24％，反映大陸股市與外資動向沒有必然的正相關。不過，若以上週的資金流向數據來看，除了越南與菲律賓之外，其餘亞股則是全面上漲，可見亞股的資金流向與投資氣氛已開始出現好轉。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，美國10年期公債殖利率在7月16日已下滑到1.295％，可見Delta變種病毒可能引發的疫情擴散，已讓市場降低了美國通膨的預期，受此影響，以科技股為首的成長型股票再度受到經理人青睞，根據美銀美林最新的全球經理人調查報告，經理人在6月已大幅配置科技股，儘管這並不代表科技股即將因此轉守為攻，但至少可證明在景氣循環股急漲下，科技股的價值優勢已重新獲得部分經理人關注。

林雅慧表示，展望下半年，景氣循環股還是相對看好，至於以科技為首的成長股，其獲利能力雖然還是居各主要產業之冠，但若要完整地參與科技企業的獲利成長，投資人的投資期間最好設定在3年以上，才能享受科技股在長期獲利面上的回報優勢。

摩根中國A股型產品經理張致寧表示，大陸股市也有類似的情況，雖然政府近期對大型企業加強監管，且監管範圍甚至超出了科技企業並蔓延到消費領域上，不過官方監管的目標主要是打擊企業獨大，並以此強化企業間的競爭來刺激產業創新，因此對大陸股市的投資，投資人還是要展現耐性。

張致寧表示，近期大陸經濟數據也出現了好轉的跡象。儘管先前人行全面降準引發市場擔憂大陸經濟下滑，但數據仍符合預期，且6月出口增速意外上升達32.2％，搭配消費支出穩定回升，預期大陸今年應可達成6％以上的GDP成長目標，大陸股市也有望在基本面與政策面的支持下，有進一步表現的空間。