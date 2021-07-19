倫元投顧分析師陳學進表示，台股19日開低震盪拉回，終場下跌106點，跌幅0.59％，收在17789.25點；櫃買指數則表現相對強勢，終場上漲0.96點，漲幅0.43％，收在221.96點；三大法人進出方面，外資續賣424.05億元，投信續賣13.61億元，自營商續賣15.21億元，惟外資法人於台指期續賣2509口多單，累計淨空單部位為33866口，心態轉趨謹慎保守。

台股短線受到諸多利空衝擊，Delta變種病毒肆虐，多國等新增確診病例再度攀升，也為下半年經濟前景蒙上一層陰影；第二季新台幣匯率強升，電子業匯損疑慮再起，大立光第二季財報光匯損就吃掉近一個股本、台積電第二季毛利率與營益率出現雙率雙降、電池模組廠加百裕也因匯損衝擊使5月獲利意外由盈轉虧。

通膨升溫亦導致美國聯準會（Fed）恐被迫提前縮表升息的疑慮，近期美國十年期債券殖利率連袂下跌、美股四大指數的下殺拉回，市場避險情緒逐步升溫；加上中美貿易衝突日益擴大，均導致台股加權指數19日下殺拉回。

個股方面，本周納入投資組合的研通，歐美解封、旺季需求來臨，配合內外資法人大戶心態偏多，股價19日創逾18年來新高，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，除貨櫃三雄長榮、陽明下半年隨旺季來臨、運價持續看漲下，逢低仍是值得留意外；隨著歐美解封行情開跑、電子旺季需求來臨、蘋果新機拉貨啟動，預期多方主軸仍將圍繞在電子次產業、車電概念股等族群。

展望後市，儘管台股「萬八」關前震盪難免，在整體多方控盤者偏多心態不變下，對於短線的震盪拉回，投資人無須過度憂慮。