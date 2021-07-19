證券分析師陳杰瑞表示，台股19日受美股16日表現不佳影響，開盤表現弱勢，尤其台積電跳空開低，拖累大盤盤中重挫，惟尾盤跌幅收斂，終場僅小跌106點，收在17789.25點。就技術面觀察，日KD指標再度交叉向下，MACD柱狀體也是綠的，故目前仍偏空看待，建議投資人降低持股水位、落袋為安。

台股連續多日開低走高，惟影響權值最大的三檔個股台積電、鴻海、聯發科，短線技術面均相當弱勢，尤其台積電股價跌破季線，對大盤的壓力頗重。

個股方面，本周納入投資組合的創惟，遠端辦公商機效應下，USB控制IC出貨量明顯成長，第二季更傳出為反映成本提升，調漲產品單價，股價創近14年來新高。

至於盤面表現方面，航運股漲跌互見，陽明、萬海收平盤，長榮續漲，台驊投控下跌。因此，短線航運股的反彈力道有漸漸轉弱的跡象。

此外，最近盤面輪動相當快，故操作上仍建議短進短出，一旦收盤沒有繼續創高，隔日開盤就建議出脫持股，盤面創高熱門股則包括美時、嘉晶、禾瑞亞、杰力、聚和、元太。