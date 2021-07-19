焦糖陳嘉行。（資料照片）

對於衛福部食藥署宣布，依「藥事法第48條之2規定」，通過高端新冠肺炎疫苗緊急授權申請，核准高端疫苗專案製造適用於20歲以上成人之主動免疫接種，周玉蔻說：「高端過關！我可以打疫苗了！」焦糖陳嘉行也表示，「恭喜大家。我可以打高端疫苗了嗎？期待」。

衛福部食藥署今（19）日宣布，為因應COVID-19防疫需求，於110年7月18日邀請國內專家召開會議討論高端 MVC-COV1901高端疫苗專案製造申請案。

食藥署表示，經過一天充分的審查與討論，鑑於高端疫苗的中和抗體數據已證明，不劣於國人接種AZ疫苗的中和抗體結果，已達成食藥署公告之「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮。

經評估整體醫療利益與風險平衡，與會專家出席 21 人，主席不參與投票，18 人同意、1人補件再議、1人不同意。

食藥署依「藥事法第48條之2規定」，核准高端疫苗專案製造適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑間隔28天以預防COVID-19。

資深媒體人周玉蔻今在臉書表示，「高端過關！我可以打疫苗了！」，他還說，當初放棄台北市莫德納預约是正確的！

焦糖陳嘉行也在臉書說，「高端疫苗通過緊急授權（EUA）了，恭喜大家。我可以打高端疫苗了嗎？期待」，至於先前自爆已經登記施打AZ疫苗意願名單，焦糖回應，「我的身體我作主，我想打什麼是我的自由，干你（妳）屁事。」