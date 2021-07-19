一名鄉民在PTT以「39歲只定存1500萬，被理專罵不會理財」為題發文表示，他的朋友目前39歲，是執業的土木技師，下班有去補習班當老師，年薪約200萬元上下，沒房貸、車貸住家裡。但近日接到銀行電話詢問是否有做投資，朋友回答只有定存，理專竟罵他會被通膨吃掉！

鄉民說，銀行來電表示朋友是公司的尊貴客戶，但聽到1500萬只有做定存，「理專就開始罵了，你這樣會被通膨吃，我這邊隨便一個商品就打敗定存了，保證一年5趴以上？」朋友因此來問他「真的那麼好賺嗎？到底定存有什麼不好？」

文章一出，網友們引起熱烈討論，「你該問理專有1500萬嗎？」、「理專怎知道存款多少？」、「理專才會把1500萬變不見吧」、「理專想要推銷商品吧，看他存款這麼厚」、「一定是想推銷啦，但如果口氣很差就太過分」。

不過也有人認為，原Po的朋友確實可以思考更多元的理財方式，「事實啊，買權值股或是0050都屌打定存」、「1500說真的定存是有點浪費，但沒風險」、「可以建議他拿一些出來買股票，報酬率比定存高」、「理專說的沒錯啊，現在定存超沒用」、也有人中肯地表示「的確是啦！有1500萬本金可以投資是很爽的事情，不過自己不想投資那也沒有錯，輪不到別人來罵。」不過，有人很會存錢，相對也會有人為錢奔波，1111人力銀行也特別在疫情期間，推出了在家工作專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，還為暑期打工以及短期工作設置「兼差打工」特色專區，歡迎有需求的求職者多家瀏覽。