根據內政部統計數據指出，去年109年，全台總共有13萬3909戶住宅開工興建，打破過去紀錄，但全台營造業缺工人數已經達到4萬8809人，其中又以鋼筋、水泥模板、電銲基層缺口最大，工班為了搶人，更不惜拉高薪資。根據1111人力銀行曾經做過的調查顯示，有5成2新鮮人願意投入技術藍領工作，主要是著眼於3大優勢：收入好、看好未來發展及工作時間彈性，究竟技術導向的藍領族工作含金量是如何呢？

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「焊接技術人員」，工作內容主要是依據施工圖，辨別材料特性，選擇適合的焊接方式及填料、焊條，進行金屬加工；並且還要能夠目視檢查焊道是否有穿焊、焊蝕、滲透不足、裂紋等缺陷，有經驗的師傅等級，日薪從1600~2200元都有，許多公司也都有培訓學徒制度，入行不到一年的新人起薪27100元，第3年以後薪資就有37000元，技術含金量高的焊接師傅，更有公司開出高薪7萬5挖角，能夠拿多少薪水，完全以工作能力論定。

而房市火熱也推升「工地主任」身價，根據主計總處公布5月失業率飆升至4.11%，失業人數達48.9萬人，疫情持續衝擊，惟營建業表現一枝獨秀，剛性買盤將延續到下半年，房地產火熱，帶動營建人才身價水漲船高，根據資料顯示，一年以內的菜鳥工地主任就有44000元的好薪情，若是資歷在7年以上者，薪水更是高達64400元。

工地主任的工作內容，除了監督工程以符合設計規格及工料標準外，還要負責現場安衛執行及查核，並向建築師或土木工程師報告進度和施工狀況，所以工地主任肩上責任不輕，必須經過評定考試合格後，由內政部核發地工地主任執業證照，才可以擔任。

另根據1111人力銀行調查數據顯示，疫情打亂企業布局，且對上班族的工作也產生諸多影響，其中以被減薪、減班、無薪假24.5%居冠。熱門職務競爭壓力大，不妨看看冷門職缺也許也可以拼出新藍海。1111人力銀行也特別在疫情期間，推出了在家工作專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。