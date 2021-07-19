「防疫女神」賈永婕走訪永康奇美醫學中心，醫護人員提前祝她生日快樂。（永康奇美提供／洪榮志台南傳真）

「防疫女神」賈永婕19日一口氣走訪台南市5家醫院，不僅贈送高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）與動力濾淨式呼吸防護具（PAPR）等設備，提升醫護人員的醫療量能，還與奇美醫學中心睡眠中心主任暨加護醫學部主治醫師陳志金相見歡，所到之處都受到熱烈歡迎，多家醫院的醫護人員更提前祝她生日快樂。

疫情期間，賈永婕不僅幾乎天天送愛心便當到各家醫院為醫療人員加油打氣，今年6月中旬此波疫情高峰期間，因好友知名編劇謝小蜜告訴她，從任職護理師的姊姊謝立韋處得知全台各醫院普遍缺乏HFNC後，賈永婕便到「ICU醫生陳志金」的臉書瞭解，發現HFNC可協助提供高流量氧氣給新冠肺炎的重症病人，有機會避免病人插管、讓病人可以不必中斷氧氣供應的進食，以及減少醫護人員因插管而曝露的風險。

短短幾天內，賈永婕即募得387台HFNC，並親自送到各大醫院。許多善心人士受到她的感召，更紛紛響應捐助；後來，陸續有醫院提出插管用的影像式喉頭鏡、PAPR等設備，希望提升醫護人員的防護量能，賈永婕也使命必達地在最短時間內募得並送達有需要的醫院，最遠甚至到屏東。

今天下午賈永婕專程南下，除了將醫療物資送達台南市5家醫院，並藉此機會與陳志金見面。其中，台南新樓、麻豆新樓醫院各獲贈2台電子影像喉頭鏡及2套PAPR，由院長劉啓擧代表接受；台南市立醫院獲贈2台電子喉頭鏡與2套PAPR，由院長蔡良敏與秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞共同接受；台南市立安南醫院獲贈2台電子影像喉頭鏡及2套PAPR，由院長林聖哲代表接受；此行終點站的永康奇美醫學中心也獲贈5台HFNC及6台PAPR，由首席醫療副院長林宏榮代表接受捐贈。

林宏榮表示，奇美醫學中心從去年疫情迄今，已收置並治癒29位新冠肺炎病人；現階段新冠肺炎專責病房有55床、專責加護病房12床，但僅有9台舊款的PAPR，此次賈永婕夫婦捐贈的PAPR、HFNC，無疑是雪中送炭，更讓醫護人員可以在舒適且安全的環境下執行醫療工作，非常感謝賈永婕夫婦的善舉。

奇美醫學中心新冠肺炎專責病房護理長陳惠滿也說，從6月份開始，陸續在媒體及網路上，看到賈永婕為前線的醫護人員奔走及捐贈HFNC和PAPR，身為賈永婕頭號粉絲的她，除了默默於臉書按讚外，更由衷感謝她對防疫的努力及貢獻，讓身在第一線防疫的醫護人員，能擁有更完善的武器，進而才能放心地照顧好病人。

另外，陳惠滿也得知21日是賈永婕的生日，更貼心準備蛋糕，替賈永婕提前慶生；對於能夠看到偶像親自到來，為前線的醫護人員加油打氣，陳惠滿既感動又興奮，現場洋溢感恩氣氛，在疫情險峻當前，留下溫馨感人畫面。