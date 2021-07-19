下一個工作也許會更好？1名今年畢業的社會新鮮人在社群網站Po文表示，「畢業前積極找工作，經過投履歷、面試過程，最後成功進入1間還不錯的公司，到職2個禮拜，竟然接到另一個更喜歡的工作邀約，自己心裡已打定主意要離職，但身邊同事人很好，每天關心我適不適應，感覺說謊的時候很抱歉，不知該如何提離職」。

此文一出也釣出相同煩惱的網友「我跟你狀況一樣，只到職一星期直接提離職」、「人來來去去公司早就習慣了，說不定離職時同事連你叫什麼都不知道」、「沒滿3個月想走就走」，也有人提醒原Po「記得拿到正式的錄取通知再說，以免被口頭offer 擺了一道」。

根據1111人力銀行針對徵才企業進行調查發現，從用才角度觀察新鮮人，最認可的職場優勢包括學習力強(31.3%)、配合度高(22.4%)、態度積極(21.2%)、容易吸收新知(17.6%)及體力好(17.1%)；反觀抗壓性低(45.7%)、缺乏穩定性(42.1%)、挑工作(19.6%)、配合度差(15.6%)以及過於理想/不切實際(13.2%)也都是新鮮人常見通病。

再者，究竟頂尖大學畢業生是否比較吃香？企業普遍都有「名校迷思」嗎？調查顯示，以1-100為喜好強度，整體結果中位數為40，結果說明企業人資對於名校偏好並不顯著。有68.6%企業起薪標準一致，不因名校而有所差異；但另有31.4%坦言，會因為名校畢業而往上調整起薪待遇。

1111人力銀行發言人表示，針對新進員工，企業多半都有所謂的「試用期」，短則1個月，長則可達半年，有些企業甚至允許展延試用期，主要就是保留雇用雙方更彈性的空間，盡量拉長磨合期，以免錯失可用之材。能夠接連獲得企業青睞，相信原Po一定具備足夠的工作實力，建議先將2份工作的職涯優勢及未來潛力一一條列，多方聽取學長姐或是業界人士的意見，或是瀏覽「1111面試經驗暨工作甘苦談」，攫取前輩們的經驗，客觀比較後再下決定，才不致於被個人喜好引導，做出誤判而後悔莫及。

另外要提醒的是，即使離職也要顧全職場禮儀，盡早告知並留給老東家找新人的時間，留得好人緣等於為自己多存下一份人脈存摺，對於日後轉職有所助益。