PChome網路家庭今（19）日宣布攜手戰略夥伴-Pickupp合作物流配送，攻佔短鏈物流新戰場。PChome將利用Pickupp的科技物流解決方案，優化整體物流佈建，提升整體配送效率及配送路線，強化關鍵「最後一哩」配送。未來也不排除將雙方的優勢與服務整合，發揮ONE PChome網路生態圈綜效，以專業化、科技化的營運管理，共迎電商新契機。

PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文表示：「在無接觸經濟的趨勢躍然而升的背景下，電商成為民生經濟中最重要的社會支援系統。PChome 24h購物作為台灣主要電商平台，致力為顧客提供可靠且穩定的服務品質，我們期待透過與Pickupp的合作，促進整體物流資源的補給與運用會更具彈性，也希望藉此機會，以短距配送為基石開創更多便利於消費者的商業模式。」

PChome自2018年成立運輸物流子公司「網家速配」，透過自建物流，使物流配送在調度上更靈活。此次為了建構更具彈性的物流鏈，攜手物流科技新創Pickupp，期盼能使整體物流朝向「高效率彈性運用物流」及「服務品項更多元」兩大面向戰略發展。「高效率彈性運用物流」主要著重於網家速配與Pickupp兩家物流車隊的綜合應用，對講求時效的「區域性物流短鏈」來說是好幫手，能夠提高可掌握的物流戰力，打造更成熟、更具彈性的物流體系；「服務品類更多元」部分，在擁有靈活配送策略與完整物流團隊下，能更進一步因應整體消費市場需求發展，不僅著力於常溫短鏈物流，未來也可透過與Pickupp的合作開發出更多商品與服務。結合Pickupp的優勢，強化ONE PChome生態鏈綜效，將電商物流帶入全新里程碑。

目前雙方合作初期將以台北市為試辦區域，同時Pickupp也將在台灣大舉招募物流人員，在疫情衝擊的環境下，積極的創造更多就業機會。Pickupp為一家物流新創公司，擅長以演算技術提供靈活、多元的物流方案，未來也將持續擴張營運規模與模式，並邀請欲參與物流產業的夥伴一同加入Pickupp行列。