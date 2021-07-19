摩爾投顧分析師李健明表示，台股19日早盤最低來到17708點，跌破14日盤17716點的低點支撐，終場下跌106點，以17789點作收，所幸並未失守月線。個股方面，微控制器（MCU）概念股凌通與連接器大廠建通19日均力鎖漲停，反觀航運股的中航、台驊投控持續重挫，明顯為拉長榮來大賣其它航運股，投資者千萬別中主力拉東出西的圈套，換句話說，航運股逢彈皆賣點。

此外，本周納入投資組合的研通，受惠6月營收再創今年單月新高，且自結5月每股盈餘0.38元，股價19日盤中險拉第2根漲停再創近18年新高。