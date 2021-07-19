逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:392021/07/19 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股19日回測月線，終場收在17789點，維持個股表現盤，權值股台積電、鴻海及聯發科持續進行整理，但本波強勢股輪動加速，因此凌通、嘉晶、禾瑞亞等領軍股雖可短打，卻不可過度追漲，至於航運與鋼鐵族群則可利用反彈減碼，勿過度戀戰，選股聚焦業績成長股及高殖利率等題材。 個股方面，本周納入投資組合的虹堡，受惠POS換機潮，第三季成長性高、轉機性強，股價可望續攻。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #嘉晶 #凌通 #虹堡 #禾瑞亞 #鴻海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:112021/07/15 財經 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 17:112021/07/15 財經 《盤中解析》台積閃綠光 台股挫百點 12:012021/07/19 財經 台股上萬八市值再創高 04:102021/07/16 財經要聞 台股越震越高 2高1低兼顧風險與報酬 05:062021/07/19 財經 特選Smart多因子指數 新增41檔、刪除35檔成分股 18:472021/07/16 財經 史上最強 台股1.54兆除息行情啟動 04:102021/07/18 財經要聞 15檔雙資力挺 逆風起 04:102021/07/17 財經要聞 雙箭頭齊發 台股再攻萬八 美大咖財報起跑 12檔科技股沾光 04:102021/07/19 財經要聞 《集中市場》外資不押了 提款225億元 15:082021/07/16 財經 台股不只萬八 航運換手或反攻：關鍵時間曝光 16:022021/07/17 財經 財經熱門新聞 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 3大法人大砍452億 電金遭外資提款 倒貨聯電、台積電5.4萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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