逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政

啟發投顧分析師楊基政表示，台股19日回測月線，終場收在17789點，維持個股表現盤，權值股台積電、鴻海及聯發科持續進行整理，但本波強勢股輪動加速，因此凌通、嘉晶、禾瑞亞等領軍股雖可短打，卻不可過度追漲，至於航運與鋼鐵族群則可利用反彈減碼，勿過度戀戰，選股聚焦業績成長股及高殖利率等題材。

個股方面，本周納入投資組合的虹堡，受惠POS換機潮，第三季成長性高、轉機性強，股價可望續攻。