儒鴻(1476)公告其子公司儒鴻(越南)已在7月16日-7月17日配合越南同奈省政府防疫政策，安排人員進行COVID-19新冠肺炎篩檢以及工廠消毒。公司為因應當地政府新的防疫政策，安排自7月19日起縮減部分產能。儒鴻表示，該事件目前對公司產能以及財務、業務影響須視疫情後續發展以及當地政府防疫政策而定。

儒鴻強調，公司已向當地主管機關提出生產營運計劃書，以期在政府規範之防疫政策下進行工廠訂單生產，並持續加強防疫措施。其次，公司將密切觀察後續發展情形，採取必要應變措施，並以員工健康為第一優先來安排工廠訂單生產，並視情況需要進行生產調度。

近期越南爆發嚴重COVID-19本土疫情，統計數據顯示，週日(18日)越南新增5887例本土病例，創該國史上單日新高，其中經濟重鎮胡志明市就佔了4692例，淪為疫情重災區。

受到越南疫情嚴峻，儒鴻在越南的工廠仍等待當地醫療局檢查通過後才能復工，估7月及8月產能、營收可能會受到一些影響。

儒鴻6月營收雖然受到東南亞塞港影響，營收32.24億元，年增66.7%，仍為歷史同期新高；儒鴻第二季營收97.87億元，季增 19.1%、年增79.1%，寫單季新高，而H1營收180億元，亦創歷史同期新高，年增57%。