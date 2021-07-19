軟性銅箔基板(FCCL)廠-新揚科(3144)及日商有澤製作所宣布共同簽署「股份轉換契約」進行股份轉換，有澤製作所以每股40元(含現金股息每股1.6元)現金為對價支付新揚科技股東，新揚科將於9月10日臨時股東會討論此議案，若獲股東會通過，並經主管機關核准，將於12月10日終止公開發行。

5G、電動車等新應用興起，加速各產業整併腳步，新揚科母公司-日本有澤製作所近10年專注佈局電子上游材料領域，目前有澤製作所約60%業務與軟板相關，另有PCB、航太絕緣包裝材料及半導體材料等；而新揚科因應5G時代來臨，高頻高速材料需求強勁，近兩年投入不少資源開發新產品，包括：應用於手機天線、Type C、USB 4.0及穿戴裝置AR/VR的MPI材料，終端產品也擴增至無線耳機、智慧音箱、藍芽折疊式鍵盤、電動車電池等。

有澤製作所原持有新揚科約52.3%股權，看好軟板產業前景，有澤製作所於去年12月2日宣布以每股價格36元公開收購新揚科發行股權，希望藉由資源整合，強化軟性銅箔基板佈局，有澤製作所亦在今年逐步將新揚科持股比例拉升至約85%。

著眼於推動PCB軟板產業結合，整合雙方資源提升競爭力，新揚科及有澤製作所依企業併購法及其他相關法令規定，共同簽署「股份轉換契約」進行股份轉換。

新揚科代理發言人洪庭筠表示，此次股份轉換契約，約定有澤製作所以現金為對價支付新揚科股東，本股份轉換案完成時，新揚科將成為有澤製作所100%持股子公司，有澤製作所及新揚科將透過整合彼此資源，降低管理成本，以提高競爭優勢及管理效率。

此次股份轉換案轉換對價為有澤製作所以每股40元(含新揚科3月19日董事會決議分派現金股息1.6元)，如於股份轉換基準日前，依3月19日董事會決議分派現金股利1.6元者，則轉換對價應直接調整為每股38.4元。

新揚科將於9月10日召開股東臨時會討論此議案，待股東會通過，再依據相關法令經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、金融監督管理委員會等主管機關實際作業允許核准，擬於股份轉換基準日終止上櫃交易並停止公開發行；股份轉換基準日及股票終止上櫃及停止公開發行日期均暫定為110年12月10日。

洪庭筠表示，藉此股份轉換案，有澤製作所與公司將進行集團整合，進一步發揮彼此在製程及管理方面的綜效，持續強化在印刷電路板軟板市場的佈局，並藉由有澤製作所在全球市場的銷售通路，將公司的產品擴展至全球市場，提升整體營運績效。