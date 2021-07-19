每個人的擇偶標準不一，有些人偏好一眼定情，有些人則喜歡漸進式的瞭解後，再透過日常相處而日久生情，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，不喜歡就是不喜歡，無論在他們面前如何刷存在感、獻殷勤，也毫無用處，千萬別白費心機。

處女座：

處女座做事果決有主見，在感情上也是如此，如果第一眼沒有好感，就能挑出對方身上無數缺點，若是你這時還打算死纏爛打，只會把處女座惹毛，並被列為拒絕往來戶，不會替你留下任何情面。

獅子座：

獅子座霸道總裁的性格，讓他們相當固執己見，如果他們第一眼不喜歡你，你還一而再再而三的刷存在感，只會讓他們暴跳如雷，並且離你越來越遠，直到形同陌路。

水瓶座：

水瓶座渴望自由，嚮往無拘無束的生活，如果約束自己的人是自己的心儀對象，他們倒也能勉強接受，但如果是沒有好感的人，他們絕不買帳，雖然水瓶座不會直接了當表態，但會用冷暴力的方式讓你知難而退。