接種AZ疫苗常見的副作用，包括注射部位疼痛、肌肉痛、疲倦、腹痛、頭暈等，但近日卻傳出有男性打完後「勃起10個小時」消不下去，甚至有中風男子接種後恢復男性雄風，針對相關言論，醫師直接打臉回應說，這跟打AZ一點關係都沒有，是牽拖的。

據「自由時報」報導，一名6旬男子17日下午打完AZ疫苗返家後，「老二」異常勃起，硬到難受，用冷水與冰水沖都沒有用，當晚就到醫院掛急診，結果看診醫生也碰到類似副作用案例，惟此症狀會慢慢消退，果然隔天上午起床就恢復正常。

針對男性接種AZ疫苗發生「升旗」副作用案例， 中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬接受「ETtoday新聞雲」訪問時表示，目前還沒有看到這方面的報告，如果有罕見反應，一定有報告出來，接種AＺ與勃起一點關係都沒有，這是牽拖的。

另外，黃高彬也特別提到很多社群瘋傳的「打疫苗不能打左邊，因為離心臟比較近，容易心肌炎」相關謠言。他強調，打哪邊都跟心肌炎沒關係，反而要注意的是，疫苗千萬不要打屁股，因為屁股油比較多，打不到肌肉層，都會打在皮下脂肪的油層裡，打下去是沒有效果的。

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