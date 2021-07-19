隨著國內本土疫情趨緩，確診人數下降，有越來越多的企業宣布陸續回公司辦公。在托嬰中心及幼兒園未開放收托下，家長於防疫和生計上陷入兩難。為了解決家長的擔憂，台北市政府宣布20日起開放北市公私立托嬰中心、公共托育家園降載收托0-2歲嬰幼兒。南港東明托嬰中心考量收托嬰幼兒無法打疫苗及無法長時間配帶口罩的困境下，經企業協助加裝飛利浦UV-C紫外線燈。在政府指導政策之上，提升園區防疫策略雙重清消，打造嬰幼兒安心托育環境，讓家長放心工作。

疫情防疫微解封後，許多爸媽陷入照顧孩子和上班的兩難，因此台北市社會局周榆修局長表示：「考量雙薪家庭工作需求或無其他親屬照顧後援的家長，在三級警戒防疫為原則下，「北市0-2歲降載收托」自7月20日起採分區、分流降載，僅限第一線警消醫護之子女、雙薪且無其他親屬照顧資源之家長優先，總數不超過原實際收托數的1/2方式進行。幼童將分區照顧、分流接送等原則下提供托育服務。另外，也會要求幼童及工作人員的健康監測且每日需回報社會局，希望此政策能順利解決家長目前面臨的困境。也感謝民間企業的支援，在一般酒精、氯水清消方式上，提升防疫管理及執行措施，讓照顧者與受顧者更安心。」

未來三級警戒政府將採取滾動式調整降級，雖然托嬰保母和幼兒園老師已經陸續施打疫苗，但面對嬰幼兒無法施打疫苗的狀況及難以長時間戴口罩之困難，東明托嬰中心為了讓有送托需求的家長能更安心，經企業協助提升園內防疫策略，加裝飛利浦紫外燈UV-C雙重清消。東明托嬰中心林俞汝主任表示：「平日托嬰中心服務時間從上午8:00至下午5:30，幼教老師及嬰幼兒長時間都在室內空間活動為主，所以室內環境的整潔和安全非常重要。另外因為嬰幼兒較難長時間配帶口罩，加上目前消毒透過漂白水、次氯酸水等化學性消毒液進行環境消毒，每天使用會使眼睛、皮膚不舒服，因此只能在嬰幼兒離開時消毒。在教室加裝飛利浦紫外線UV-C殺菌燈來淨化室內的空氣品質，能讓寶寶呼吸到健康、潔淨的空氣，同時讓幼教老師及嬰幼兒都能安心的在園區活動，家長也能放心上班。」

南港東明托嬰中心此次在三間教室及行政中心內安裝四台飛利浦吸頂式上層空氣淨化設備紫外線UV-C殺菌燈，完整對室內進行清消。紫外線對細菌、病毒的殺菌作用可在幾秒內完成，殺菌消毒力比氯大；紫外線消毒在目前消毒技術中的殺菌廣譜性最高，對幾乎目前常見的細菌、病毒都能殺滅，不產生抗藥性。不但能淨化室內空氣，也可同時進行日常人員活動，無臭氧伴生的優點，不影響空氣品質、不產生環境汙染、不影響人體。