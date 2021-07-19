台東自然湧泉運動公園的天然泳池，在日治時代就存在，跟魚蝦共游的特有經驗，是許多台東鄉親的共同記憶，但是近日池水幾乎乾涸，令民眾惋惜；台東市公所表示，今年乾旱，加上建築工地大量抽地下水，造成水位急遽下降，只能期待老天爺降雨，才能恢復昔日光景。

清涼的湧泉不見了，民眾的笑聲沒了！緊臨台東市海濱公園的湧泉游泳池，小池完全乾涸，只剩下來不及逃走的魚被晒成乾，大池的水位也只到腳踝，魚群因為水位低，含氧量不足，紛紛抬頭在水面上呼吸，住在附近居民說，過去雖然也有水位下降情形，但是這次是10幾年來最嚴重。

民眾表示，台東市天然湧泉運動公園為天然湧泉，水源來自地底，日治時期就已存在，市民都稱為「普魯（pool）」，在池內可跟魚蝦共游，留給台東人許多兒時樂趣，更受晨泳民眾喜愛，是台東鄉親消暑勝地，如今變成這幅光景，令人惋惜。

湧泉因虧損、委外經營不易，由台東市公所接管改善，全國疫情三級警戒暫停開放。台東市公所公園路燈管理所所長葛時君研判，湧泉公園缺水原因是前陣子雨量少，加上上游處新建大樓，大量抽取地下水，加速水位下降，只能期待老天爺降雨，讓地下水位上升。

此外，公所也勘查池底狀況，目前沒有太多積土，水質狀況也算理想，將適度清淤及填充軟粒層，增加透水性。

至於不少民眾關注池底青苔問題，葛時君說，泳池沒有加蓋屋頂，光合作用強、優養化導致青苔生長速度快，只能靠魚蝦協助清理；該泳池為自然工程，不宜過度施工影響原貌，但是有淤泥一定會處理，避免影響水質。