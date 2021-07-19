衛生福利部基隆醫院內科專科護理師高美玲分享這些日子的防疫點滴，感謝許多民眾暖心守護。（衛生福利部基隆醫院提供／陳彩玲基隆傳真）

疫情逐漸趨緩，衛生福利部基隆醫院內科專科護理師高美玲分享這些日子的防疫點滴，她感慨的說，看了無數個案例，深刻覺得「在疾病面前，生命顯得脆弱」，很感謝許多民眾暖心守護，並不斷給予加油、打氣。

高美玲表示，有一次陪著一位即將轉院治療的確診伯伯聊天，希望可以減緩他內心的徬徨與不安，過程中，伯伯說，他的太太很早離世，自己一輩子省吃儉用，好不容易將小孩拉拔長大，直到成家立業，這一段時間，終於可以利用積蓄過著舒服一點的生活、享受含飴弄孫的樂趣，但沒想到竟染疫了。

伯伯指出，他只是和朋友去聽歌，就被傳染，沒想過病毒這麼強。高美玲說，當時伯伯相當負面，情緒一直很不穩定，只能不斷給予鼓勵，要他不要氣餒，只要配合治療一定能好起來，但2周後，卻傳來伯伯已離世的消息，讓她一直惦記在心，久久不能釋懷。

高美玲提及，還有一對夫婦雙雙確診入院治療，老先生患有癌症，一度病危轉入加護病房，老太太只能透過電話了解先生的病況，常常說著說著就哭了，2人也預先交代醫師，如果有萬一，他們要放棄急救，幸好最後老先生病情好轉，夫婦倆相繼康復出院。

高美玲說，看見台灣確診病例開始下降，不禁想起這陣子的工作情形，從政府展開疫苗接種計畫，到基隆出現確診病例，看著專責病房床數在一周內倍數增加，內心有很多感觸，要謝謝一路上相挺的神隊友，也感謝許多民眾暖心守護醫護人員，並不斷給予加油、打氣，未來還有很長一段路，希望大家全力配合政府政策，齊心防疫，一起度過這段疫情。