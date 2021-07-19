證交所每年均於暑假期間至全國各地區，為各級學校教職員辦理多場次證券知識研習營實體課程活動，今年因受到疫情影響，將改為線上學習方式辦理，預計於8月10～13日及8月17～20日共辦理2梯次研習營活動，活動詳情可至證交所投資人知識網、臉書粉絲專頁或證基會網站點閱及報名。

證交所規劃每梯次研習營均分為基礎班及進階班課程，基礎班課程包括：「證券市場介紹」、「認識證券交易新制度」、「了解投資工具特性及交易概念」、「證券基本面與技術分析」等4項主題。

進階班課程包括：「投資指數股票型基金（ETF）與指數投資證券（ETN）應該知道的事」、「認識權證及TDR商品」、「如何解讀分析財務報表」、「公司治理與ESG投資」等4項主題，每項主題內容1.5小時，並特別將每班線上課程分2天於下午時段辦理，每日課程為3小時，方便學員可依個人學習需求及時間選擇時段參與。

證交所表示，為鼓勵教師學習證券知識，並將正確理財觀念傳播予莘莘學子，研習營課程均為免費參加，報名且完成當日學習課程並填寫問卷及答題內容的學員即有機會獲得電子禮券1千元，另將由所有完成學習課程的學員中抽出3位，各獲得驚喜獎項，歡迎各地各級學校教職員踴躍報名參加。