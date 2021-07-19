女星元元（吳婕安）擁有甜美外型、火辣身材，因呆萌個性被封為「呆萌女神」，平時她喜歡在社群平台分享美照及生活點滴，近日曬出一組居家睡衣照，趴在床上的邪惡視角，使得一對美胸呼之欲出，相當性感。

元元在IG貼出一系列睡衣照，寫下：「如果你有這樣的女友，你要幾點回家？」照片中，元元穿著細肩帶泰迪熊睡衣，趴在床上露出甜美笑容，因為俯趴姿勢，讓她的睡衣領口顯得有些寬鬆，雙峰幾乎快炸出，深邃事業線被看光，犯規的男友視角，直接電暈大批粉絲。

元元穿睡衣趴床，邪惡視角快倒出雙球。（圖／翻攝自IG）

元元一整套小熊系列，萌度破表。（圖／翻攝自IG）

最後一張，元元戴上小熊髮箍，和熊熊睡衣十分搭配，整個人萌度破表，吸引一眾男粉暴動回應她的問題「我會一直待在家」、「完全不出門了」、「宅在家一輩子」，好友熊熊、閃亮亮、琳妲也前來留言「每天不出門」、「24小時都在家」，特別的是，緋聞男友許凱皓也回覆：「現在回家可以嗎？」元元也大方說「可以啊」，曖昧互動閃瞎大家。

元元因上《綜藝玩很大》人氣急速竄升，現在各大綜藝節目都看得到她的身影，在IG累積93.4萬人追蹤關注，除了分享工作照之外，元元也常Po自己居家模樣，好幾次曬出素顏、無濾鏡的真面目，都被誇根本沒差別，狂讚她天生麗質。