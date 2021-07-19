7 月 15 日，俄羅斯茹科夫斯基國際機場(Zhukovsky International Airport)被發現一架蓋著黑布的神秘戰機，那是蘇霍伊設計局研發中的單引擎5代戰機。該戰機原本預定在下週正式登場的2021莫斯科國際航展(MAKS 2021)才會公開，但是網路上已經流傳一段疑似是工作人員拍攝的短影片，已透了戰機的真容。

戰機世界(Fighter jets world)報導，中國大陸航空分析師Andreas Rupprecht在自己的推特上發布的幾張照片與影片，據說，蘇霍伊內部把這架戰機稱做「CheckMate」(棋局即將吃掉對方國王時的提醒，常見說法有「將軍」、「將死」、「將殺」等)，而美國情報部門則稱它為「尖叫者」(screamer)。

首先，這架戰機是個全尺寸模型，主翼是斷式三角翼，採用下頜進氣口，與當年波音公司競爭JSF計畫的 X-32真的頗像。有趣的是，在主起落架前、進氣口之後，似乎有一個較小武器艙，可能安裝短程空對空飛彈之用，機腹應該還有更大的主武器艙。

Here it is the Sukhoi LTS "CheckMate"



(Images via @Сообщений / Paralay-Forum) pic.twitter.com/xKhyGS8lsM — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 18 2021

模型上噴塗著俄式戰機流行的數位式迷彩，而它的註冊號是「 RF-00075」，座艙旁的編號也是75，或許這就是它的編號： Su-75 。

早在 2021 年 5 月，俄國官媒塔斯社就曾報導，俄羅斯國防工業正在開發下一代單引擎戰鬥機，由蘇霍伊設計局主導，做為Su-57重型戰機的輔助，並開拓國外市場，地位如同洛馬的F-35。

報導稱，這型單引擎輕型戰術戰機，起飛重量可達 1​​8 噸，最大飛行速度超過 2 馬赫，採用推力矢量控制噴嘴，將具有超級機動性和良好的起降性能。

俄羅斯副總理尤里‧鮑里索夫辦公桌上的戰機模型。(圖/tass)

此外在 2020 年初，俄羅斯副總理尤里‧鮑里索夫(Yury Borisov)在自己辦公室接受官媒訪問的照片中，看到他的辦公桌上就有一架非現役的戰鬥機模型，雖然官宣照片不完整，但它的機首模樣與現在曝光的Su-75幾乎一樣。