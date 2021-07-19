衛福部食藥署下午宣布通過高端疫苗COVID-19疫苗的緊急使用授權、核准專案製造；高端執行副總經理李思賢表示，拿到EUA後續將進入疫苗封緘，未來將根據CDC的指示交貨；高端強調，未來以取得國際認證為目標。
高端表示，將依規定執行相關安全監測，並進行第三期臨床試驗及其他驗證性試驗(如年齡層擴充)，以取得常規藥證及國際認證為目標。
至於民眾最關心高端疫苗供應、產能等資訊，高端今表示，基於合約保密條款，不便對外表示意見，應以疾管署、中央疫情指揮中心資訊為準。
不過，高端日前還是有預估產能，今年COVID-19疫苗年產能約1千萬劑，委託台康、東洋分別生產疫苗原液及充填作業，明年產能可望拉高，目標要放大至1億劑，期望有機會幫助友邦國家。
為了取得國際認證，高端表示，已著手在友邦巴拉圭做三期臨床試驗；顯示國產新冠疫苗除了台灣本土市場外，也期望開拓中南美洲等海外市場。
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