全台疫情雖趨緩、日常生活進入微解封階段，GoShare 移動共享服務防疫力道不鬆懈，嚴格完成每日 6500 台車輛清消，更為逐漸恢復通勤的上班族準備了好禮。7/26 前只要每日於 GoShare App 內參加指定騎士挑戰，當日第二趟行程金額直接折抵 $20 元。活動期間還有雙倍推薦獎勵，邀請好友註冊 GoShare 並完成首次騎乘，兩人均可獲得 $200 元騎乘金。

防疫期間更要保持身心愉悅，GoShare 聯手 KKBOX 打造雙重專屬體驗 —— 不僅 GoShare 用戶免費獨享一個月的「 KKBOX 無損音質服務」，任你點播全球熱門歌曲與 Podcast 強檔節目，購買 180 天方案加送 $500 元 GoShare 高額騎乘金；更有 GoShare 私房精選夏日歌單「GoShare Summertime」上線 KKBOX，一次收錄 BTS、 Maroon 5、Katy Perry 等當紅歌手的冠軍單曲，首首都有無損音質版本，不管是宅家聽歌或外出行程，都能盡享盛夏音浪的自在奔放。

8/29 前購買「防疫通勤安心 Go」超值週租方案，即可 7 天獨享一台 GoShare 與 100 公里免費額度，隨時換電、不受拘束，完成當週所有行程後再還車；也可於方案期間換車騎乘，自由選擇五種車款，不限租借次數、分鐘數。此方案可於 Gogoro 網路商店快速購買，並可任意勾選方案使用週別。最遲需於方案生效當週之前一週週五中午 12:00 前完成購買。

GoShare 聯手 KKBOX 打造雙重專屬體驗：GoShare 用戶免費獨享一個月「KKBOX 無損音質服務」、購買 180 天方案加送 $500 元 GoShare 騎乘金。（GoShare 提供／黃慧雯台北傳真）

7/19 至 8/31，GoShare 用戶可至專屬活動頁面報名體驗「KKBOX 無損音質服務首月免費」方案，隨時聆聽無損音質歌曲及 KKBOX Podcast 節目。報名成功後，將於 9/15 前收到內含免費體驗序號的電子郵件。限量 500 組，每個 GoShare 帳號限報名一次。用戶需於 12/31 前至 KKBOX 官方網站兌換序號，並註冊/登入 KKBOX 帳號，綁定信用卡後即可啟用。每組序號限兌換一次。成功啟用此方案即享首月免費，第 2 個月起將自動續約扣款，也可隨時取消訂閱。此方案適用於 KKBOX 非付費會員，若已為付費會員，需先取消既有方案。

7/19 至 8/13，凡 GoShare 用戶至 KKBOX 官方網站購買「KKBOX 無損音質服務」 180 天方案，並於專屬活動頁面完成報名，即可享加碼 $500 元騎乘金，並將於 9/15 前發送。每個 KKBOX 帳號限領騎乘金優惠一次。每個 KKBOX 帳號限購買此方案一次，期滿即自動取消方案使用資格。此方案適用於 KKBOX 非付費會員，若已為付費會員需先取消既有方案才能兌換。