盧秀燕19日視察市立仁愛之家附設日照中心各項環境清消工作。（馮惠宜攝）

盧秀燕強調，台中市未來將以社福系統及教育等四大系統優先解封。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

國內疫情朝穩定趨緩發展，由於這波三級警戒將在7月26日到期，台中市長盧秀燕19日表示，台中市會採穩健式的鬆綁、漸進式的解封，以防疫為最高原則，優先考慮長照、教育、社福以及身心障礙等四大系統解封，但她也強調，不會全部馬上開會一步一步來。

台中市疫情指揮中心19日舉行線上記者會，盧秀燕在會中指出，經盤點台中市長照、教育、社福以及身心障礙等四大系統，一共有1124個機構點站，更涉及到衛生局、教育局以及社會局三個局處。

其中衛生局轄下有日間照顧服福、家庭托顧服務，教育局部轄下有765間公私立幼兒園，社會局有住宿機構附設日照中心、身障日間型服務，以及托嬰中心；盧秀燕強調，目前都分別要進行整備、會勘、審查中，第一波先考慮這四大系統，因為受照顧者特別弱勢，特別需要優先回到機構接受照顧。

教育局長楊振昇指出，台中市有765間公私立幼兒園所有教職員工在解封前都需要完成疫苗施打，目前覆蓋率為85.55％，仍有1400人未接種，預訂7月22日前施打疫苗，未來解封接種疫苗未達14天的人必須要每三天提供PCR陰性證明以守護幼兒園生的安全。

社會局長彭懷真說明，台中市長照機構疫情期間在中央防疫指引下仍維持運作，社區型的機構近日也在衛福部指示下開始進行檢核復業準備，目前5家老人福利機構附設日照中心，工作人員施打率100％、服務對象92.3％；而社會局66家老人福利機構整體施打率94％，均遠高於中央指引的8成施打率規定。

另，接受日照服務的長輩，也需接種第一劑疫苗且滿14天；若未接種疫苗或接種第一劑疫苗未滿14日，接受服務前須提供三日內快篩陰性證明或解除隔離證明，三級警戒期間須配合每周提供快篩陰性證明。

衛生局長曾梓展指出，衛生局在疫情期間持續提供居家、輔具、喘息、交通接送以及送餐等長照服務，解封後準備恢復日照、家庭托顧服務，但C據點、失智者社區服務照顧據點以及家庭照顧支持者服務據點會仍然暫停。

盧秀燕也強調，未來也會視疫情發展，滾動式檢討，另包括商業、體育、觀光與經濟的以及很多的場域，現在都在盤點當中，一旦成熟會陸續與市民朋友報告，讓大家進行相關生活學習或休閒的安排。