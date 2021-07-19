對於東元關聯企業聯昌電子認為前任董事長黃育仁涉嫌淘空公司，提出刑事告訴。黃育仁指出，並無任何涉及掏空背信問題，更沒有一毛錢進到自己的私人口袋，倘若真有任何掏空背信之情，何以數年後，正值東元電機經營權紛爭之際才提告？

東元經營權父子之爭，演變成雙方互相提告，黃育仁強調，此次東元經營權之爭，正是理念之爭，是東元公司股東純粹期望東元公司改革進步的聲音，能夠為東元公司帶來不同的發展方向與未來，然對於僅僅只是單純訴求改革與進步的聲音，都要用抹黑、栽贓嫁禍的方式來迫使股東噤聲，這樣的方式，能夠獲得社會的認同嗎？

黃育仁並發表三點聲明

一、聯昌公司主要客戶來自韓國，因此會與韓國廠商簽訂代理、銷售及業務推廣等合約，且該等合約均係延續數年以上，實屬正常業務經營產生之合約，並無任何涉及掏空背信之問題，更沒有一毛錢進到私人口袋，倘若真有任何掏空背信之情，何以數年後之現在，正值東元公司經營權紛爭之際才提告？顯然是子虛烏有之不實指控！

二、況且，本人在聯昌公司僅係東元公司之法人代表，東元公司尚指派董事長邱純枝、總經理連昭志等擔任聯昌公司董事，故對於聯昌公司會與韓國廠商簽訂代理、銷售及業務推廣等合約，且該等合約均係延續數年以上之情事，渠等均一清二楚，如果本人有任何涉及掏空背信之問題，渠等豈非也是共犯？

三、受人敬重的黃會長，也是我尊敬的父親，您不是才說過：「選舉是一時的，家人是永遠的人生伴侶，也是愛和關懷的原動力，希望一切紛擾能盡快歸於平靜」，難道您忘了嗎？這次東元公司的選舉是訴求改革與進步，而不是無止盡的抹黑與栽贓，難道東元公司只能就此墮入深淵，步向沉淪了嗎？誠懇地籲請黃茂雄會長共同支持東元公司的改革，還東元公司一個正向值得期許的未來！選舉是一時的，但兒子育仁對您的感恩與敬重是永遠的。