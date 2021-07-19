黃姓男子懷疑張姓妻子外遇，不顧結縭26年的髮妻跪地求饒，仍拿水果刀猛刺11刀斃命，遭檢方求處無期徒刑，但桃園地院法官認為是家庭內急性糾紛衍生的憾事，審酌兒女都為父親求情，且黃男符合自首條件，依殺人罪處9年半，全案仍可上訴。

52歲黃姓男子和小他4歲的張姓妻子都是印尼華裔，結縭26年、育有一雙兒女，但去年1月起，黃男懷疑妻子另結新歡，變得暴躁易怒，多次和妻子、兒女發生爭吵，黃子不堪遭動粗，1個月後搬離，母女倆也在隱忍半年後，受不了遭惡言相向、施暴而離開，黃男卻尾隨圍堵，騎機車撞傷妻子，甚至電話、簡訊騷擾張女遠在印尼的年邁父親，逼得張女8月16日搬回去住。

豈料黃男偷偷在房間裝針孔，見張女和印尼籍男子視訊，醋勁大發，拿了把水果刀朝張女猛砍，張女才返家10天，就身中11刀慘死，檢方認為，黃男為了脫罪，屢屢將案件導向是感情糾紛才義憤殺人，對細節都稱「忘記了」，還說「我很愛老婆」、「她一直跟我要錢給外遇對象」。

但兒女證稱是因印尼籍外婆2019年過世，該男是母親以前同學，會幫忙關心住附近的外公，父親都不給母親解釋機會，還多次家暴才會搬離，桃檢認為黃男泯滅人性，依家暴殺人罪起訴，求處無期徒刑。

桃園地院法官審理發現，黃男在案發後隨即以LINE通知鄰居殺了老婆，拜託報警跟交代後事，符合自首條件，也無其他前科，且兒女也幫父親求情，稱成長過程黃男都有盡到父親的責任照顧，希望減刑，房子所有權也已移轉給兒女當賠償，法官認為是家庭內急性糾紛衍生的憾事，黃男已經以實際行動賠償被害人家屬，也坦承犯行，對社會無威脅性，無永久隔離的必要，依殺人罪處9年半，全案仍可上訴。