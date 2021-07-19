草屯警分局偵查隊長蕭清福（左二），屆齡榮退。（草屯警分局提供／廖志晃南投傳真）

草屯警分局偵查隊長蕭清福，歷任刑警大隊，南投、中興、集集、竹山警分局，從警40年中，有20多年擔任刑事組長、偵查隊長，也是全縣最資深的偵查隊長，任內偵破重大刑案無數，也調教不少學弟成為刑事偵查幹才，傳承老師傅的辦案功夫。

蕭清福長期在刑事領域工作，從警生涯幾乎都在緝凶、追毒，打擊犯罪維護治安，因此，即使刑事組長已改為偵查隊長，「蕭組仔」仍然是大家對他的暱稱。

蕭清福從1981年進入警界，7月屆齡榮退，奉獻人生最精華的歲月，長年犧牲與家人歡聚的時刻，無怨無悔堅守崗位；草屯警分局長康健浚及警友辦事處主任林春松，特別致贈紀念品，並祝福他開創第二春，場面溫馨感人。

康健浚指出，蕭清福隊長歷任警專區隊長、督察組巡官、刑事警察大隊偵查第3隊隊長、偵查隊隊長等職務，曾破獲連續強盜案、槍擊殺人、強盜等重大特殊刑案，緝毒能力更是一絕，資經歷豐富，執行勤務積極負責，深獲長官肯定，警職生涯功勳卓著，足為同仁典範。

康健浚表示，退休是人生中的重大抉擇，蕭清福隊長是警界優秀人才，在打擊犯罪、為民服務都是後生晚輩值得學習的典範，祝福他退休後樂齡人生更精彩，希望他時常返回分局提點後輩，薪火永相傳。